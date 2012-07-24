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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ4200/12

3.1

| (7) Anmeldelser

Oplad din mobiltelefon, mens du sover

Clockradioen fra Philips vækker dig ikke kun med din yndlingsradiostation, den oplader også din mobiltelefon, mens du sover. Den har dobbeltalarm med hverdags- og weekendindstillinger og et stort, læsevenligt LCD-display.

Se alle fordele

Oplad din mobiltelefon, mens du sover

  • Oplad mobiltelefon og USB-enhed

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Indbygget opbevaringsrum - så du ikke mister dine tilslutningsstik

Indbygget opbevaringsrum - så du ikke mister dine tilslutningsstik

Designet med et indbygget opbevaringsrum til din opladers stikspidser. Denne funktion sikrer, at spidserne er gemt sikkert og praktisk væk, til de skal bruges igen. Den er endda udstyret med store og små spidser til forskellige modeller mobiltelefoner samt et stik til mini-USB-enheder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

7

Anmeldelser

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Digital tuning clock radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Dato for brug 2019-08-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Dato for brug 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

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  • Eksperttips og inspiration.