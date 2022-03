Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.