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Udgået

Clockradio

AJL305/12

2.6

| (5) Anmeldelser

Elegant clockradio med stemmebeskeder

En smart ledsager, der giver dig mulighed for at optage stemmemeddelelser til dine familiemedlemmer med en dedikeret postboks. Clockradioen fra Philips, der kan stilles på bordet eller monteres på væggen, har også ur, radio og diasshow-funktioner.

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og farvedisplay

Elegant clockradio med stemmebeskeder

Private stemmepostbokse for op til 5 familiemedlemmer

Optag op til 2 minutters digitale stemme-memoer

Fem 3,8 cm (1,5") skærme med fuldt farvespektrum til miniaturebilleder

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2.6

ud af 5

5

Anmeldelser

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Clock Radio

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Radio-réveil

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Klokradio

Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Klokradio

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