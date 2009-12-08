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Udgået
AJL305/12
Elegant clockradio med stemmebeskeder
En smart ledsager, der giver dig mulighed for at optage stemmemeddelelser til dine familiemedlemmer med en dedikeret postboks. Clockradioen fra Philips, der kan stilles på bordet eller monteres på væggen, har også ur, radio og diasshow-funktioner.
2.6
ud af 5
5
Anmeldelser
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Clock Radio
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Radio-réveil
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Klokradio
Denne anmeldelse blev foretaget for AJL305 Klokradio