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Udgået
AZ1133/12
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den slanke og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlings-MP3-musik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
Livsstilsdesign
MP3 CD
FM/MB-stereotuner (AM)
Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.
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3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
kiliKili
02/06/2016
France
J'adore mon appareil.
J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD
KiliKili
30/05/2016
France
Lit de trés rares MP3
Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD
cementerio
17/05/2012
España
Negativa
Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 CD Soundmachine
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 CD Soundmachine