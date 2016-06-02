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Udgået

CD Soundmachine

AZ1133/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den slanke og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlings-MP3-musik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

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Nyd din musik overalt

  • Livsstilsdesign

  • MP3 CD

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-stereotuner (AM)

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD

30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 Lecteur de CD

17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 CD Soundmachine

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1133 CD Soundmachine

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