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Udgået

AZ1/12

3.8

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18/07/2014

Deutschland

Deutschland

Satter Sound in coolem Design

Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.

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27/07/2015

Suisse

Suisse

Très bon rapport qualité prix

Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander

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19/08/2014

Suisse

Suisse

Viele,gute Funktionen

Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend

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