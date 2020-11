Gem og afspil indhold med intern hukommelse

Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.