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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
ThermoProtect-teknologi
Plader med keratin
10 temperaturindstillinger
ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jævnt hen over pladerne, hvilket forhindrer overophedning og beskytter håret.
Keramiske plader med keratin glider jævnt gennem dit hår, for hurtig og nem styling.
Vælg mellem temperaturområde fra 160 °C op til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og samtidig minimere risiko for skader på håret.
4.7
ud af 5
51
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Linag
17/04/2019
Sverige
Wow
Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
FeliciaCharlotte
16/04/2019
Sverige
Fullpott!
En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Desireediana
15/04/2019
Sverige
Denna produkt har allt
Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång