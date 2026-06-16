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StraightCare Essential Fladjern med ThermoProtect
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BHS377/00
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Vejledning med vigtige oplysninger
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Er ION-funktionen på min Philips-hårtørrer farlig?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
Min Philips-hårstyler slukkede pludseligt?
Mit Philips-glattejern gør ikke håret lige
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