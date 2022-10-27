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Skiftende, enkelt folie
10 timers opladning
+7 tilbehør
Philips Lady Shaver i 6000-serien har et design, der er skånsomt og behageligt mod huden på kroppens forskellige områder*. 80 % af vores brugere melder om en glat barbering uden hudirritation og rødmen**. Opnå hårfri hud uden at gå på kompromis med din huds komfort
Afrundede trimmerspidser foran og bag skærfolien gør, at shaveren glider glat hen over huden. 78 % af kvinder er enige om, at afrundede trimmerspidser forhindrer rifter***
Den skiftende folie glider naturligt over din kurver og konturer og opretholder tæt kontakt med din hud for at sikre en ensartet barbering
4.4
ud af 5
866
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Solima
27/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Phillips lady shaver
Den er meget behagelig og nem at bruge. Er rigtig glad for den.⁹
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Gordonsmakeup
25/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Absolut uundværlig!
Jeg var i starten en smule skeptisk ang hvor tæt en barbering den kunne lave, men jeg blev positivt overrasket! Jeg har brugt den både på fugtig og tør hud, uden problemer. Jeg får ikke knopper når jeg har brugt den og den er nem at rengøre. Jeg brugte også pedicure filen og den fungerer også perfekt. Så nu har jeg både glatte ben og fødder. Kan varmt anbefales !
Fordele
Glat barbering, uden knopper og nem at håndtere.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Isabella282
25/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Produktet har mange utrolig gode funktioner
Dette produkt var super nemt at bruge, jeg brugte det både i badet og udenfor badet. Jeg brugte det på mine ben, min bikinilinje og under mine arme. Det virkede alle steder uden problemer og uden indgroede hår. Produktet er prisen værd, og er nemt og hurtigt at bruge. Man modtager en masse dele til både at gøre shaveren ren, men også forskellige dele til vælge længden og hvilken kropsdel det er på.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug
74 %, HUT Tyskland N=49, 2021
HUT Tyskland N=49, 2021
Sammenlignet med deres nuværende ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021