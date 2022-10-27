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  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud
  • En skånsom barbering giver glat hud

Lady Shaver Series 6000Trådløs shaver til våd og tør brug

BRL146/00

4.4
| (866) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
En skånsom barbering giver glat hud
Oplev en glat barbering over hele kroppen. Den praktiske og brugervenlige Philips Lady Shaver i 6000-serien er egnet til sensitive områder og giver ubesværet glathed, samtidig med at du plejer den sarte hud
Se alle fordele

En skånsom barbering giver glat hud

  • Skiftende, enkelt folie

  • 10 timers opladning

  • +7 tilbehør

En glat og blid barbering

En glat og blid barbering

Philips Lady Shaver i 6000-serien har et design, der er skånsomt og behageligt mod huden på kroppens forskellige områder*. 80 % af vores brugere melder om en glat barbering uden hudirritation og rødmen**. Opnå hårfri hud uden at gå på kompromis med din huds komfort

Afrundede trimmerspidser giver en skånsom barbering

Afrundede trimmerspidser giver en skånsom barbering

Afrundede trimmerspidser foran og bag skærfolien gør, at shaveren glider glat hen over huden. 78 % af kvinder er enige om, at afrundede trimmerspidser forhindrer rifter***

Skiftende, enkel folie for en jævn barbering

Skiftende, enkel folie for en jævn barbering

Den skiftende folie glider naturligt over din kurver og konturer og opretholder tæt kontakt med din hud for at sikre en ensartet barbering

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.4

ud af 5

866

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

27/10/2022

Danmark

Danmark

Phillips lady shaver

Den er meget behagelig og nem at bruge. Er rigtig glad for den.⁹

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Absolut uundværlig!

Jeg var i starten en smule skeptisk ang hvor tæt en barbering den kunne lave, men jeg blev positivt overrasket! Jeg har brugt den både på fugtig og tør hud, uden problemer. Jeg får ikke knopper når jeg har brugt den og den er nem at rengøre. Jeg brugte også pedicure filen og den fungerer også perfekt. Så nu har jeg både glatte ben og fødder. Kan varmt anbefales !

Fordele

Glat barbering, uden knopper og nem at håndtere.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

25/10/2022

Danmark

Danmark

Produktet har mange utrolig gode funktioner

Dette produkt var super nemt at bruge, jeg brugte det både i badet og udenfor badet. Jeg brugte det på mine ben, min bikinilinje og under mine arme. Det virkede alle steder uden problemer og uden indgroede hår. Produktet er prisen værd, og er nemt og hurtigt at bruge. Man modtager en masse dele til både at gøre shaveren ren, men også forskellige dele til vælge længden og hvilken kropsdel det er på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Trådløs shaver til våd og tør brug

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 74 %, HUT Tyskland N=49, 2021

  2. HUT Tyskland N=49, 2021

  3. Sammenlignet med deres nuværende ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021