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Lady Shaver Series 6000 Trådløs shaver til våd og tør brug
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BRL146/00
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Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
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Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
EpilatorEksfolieringshandske
Lady Shaver Series 8000Skær
EpilatorTrimmerhoved
Lady Shaver Series 8000USB-kabel
Etui
Trimmerkam
USB-kabel
SatinShave AdvancedSkærfolie
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Pincetsæt
Min Philips-ladyshaver oplader ikke
Min Philips-ladyshaver fungerer ikke
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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