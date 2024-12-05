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  • Det er ikke hårdt at blive fri for hår
  • Det er ikke hårdt at blive fri for hår
  • Det er ikke hårdt at blive fri for hår
  • Det er ikke hårdt at blive fri for hår

5000 SeriesAnsigtshårfjerner

BRR454/00

4
| (55) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Det er ikke hårdt at blive fri for hår
Philips Ansigtshårfjerner i 5000-serien fjerner skånsomt de fineste hår fra dit ansigt med det allergivenlige hoved. Det indbyggede spejl og det fulde cirkel-LED-lys hjælper dig til at ikke at overse et eneste hår. Den perfekte partner til glat hud på farten
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Glat hud på farten

Det er ikke hårdt at blive fri for hår

  • Til overlæbe, hage og kinder

  • Med spejl og LED-lys

Smuk, glat hud

Designed specifikt til kvinder til fjernelse af de fineste hår på overlæben, hagen, kinderne og kæbelinjen. Dette tilbehør til skønhedspleje tager fat så tæt på huden, at det fjerner både fine dun og mere stride hår. Som med andre metoder til fjernelse af hår vokser håret ikke ud igen i en tykkere, tættere og mørkere version

Indbygget spejl

Det indbyggede spejl gør det nemt at bruge og hjælper dig med at få øje på alle hår. Til en dejlig glat hud, uanset hvor du befinder dig

Fuld cirkel-LED-lys

Fuld cirkel-LED-lyset sikrer maksimal synlighed til at få øje på og effektivt fjerne selv de fineste hår

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

55

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

05/12/2024

Danmark

Danmark

Fantastisk redskab til ansigtspleje!

Jeg blev positivt overrasket over dette produkt! Det er nemt at bruge, skånsomt mod huden og samtidig meget effektivt. Resultaterne er synlige med det samme, og huden efterlades glat og fin. Jeg værdsætter også det kompakte design, som gør det nemt at håndtere og opbevare. Jeg vil varmt anbefale det til alle, der søger en pålidelig ansigtshårfjerner! Det eneste, jeg kunne ønske mig, er nogle tips til hudpleje efter brug.

Fordele

Nem at bruge. Skånsom mod huden. Kompakt og praktisk design. Gode og hurtige resultater.

Ulemper

Mangler tips til hudpleje efter brug.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner

03/12/2024

Danmark

Danmark

Best for shaving face, WITHOUT razorbumbs

Jeg kan ikke være mere tilfreds. Jeg har i noget tid kæmpet med forøget hårvækst på ansigtet og hagen. Jeg har prøvet forskellige produkter som voksing, tweezers, ansigtet shaver mm. Med alle endte jeg med bumser efter bruge og indgroet hår. Men med denne ansigteshårfjerner får jeg ingen irritation eller bumser efter brug. Den er så praktisk og let at bruge, med integreret spejl. Den har også integreret lys som hjælper meget med at belyse håret på hagen. Jeg elsker at den er så kompakt at jeg smider den bare i tasken og kan have den med on the go. Det er også praktisk at den bruger batteri, så man ikke altid skal tænke over at oplade den. Alt i alt er det bare en fantastisk og kraftfuld maskine, til rimelige pris, der barbarer så tæt på huden som muligt.

Fordele

Kraftfuld maskine, batteri drevet, let og kompakt, lys og spejl integreret

Ulemper

No complaints

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner

15/04/2024

Sverige

Sverige

Grym produkt!

Oerhört smidig produkt som även fungerar till att raka benen m.m (Min flickvän fick produkten och blev extremt glad) funkar grymt till ben & ansikte

Fordele

Smidig och mjuk. Gör inte alls ont

Ulemper

”Nollar inte håret” Tar nästan hela vägen ner men man blir inte lika len som med rakhyvel. Dock är den väldigt smidig att använda

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansiktshårborttagare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansiktshårborttagare

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Ansvarsfraskrivelser

  1. HUT US, 143 respondenter, 2022

  2. HUT US, 58 respondenter, der bruger voks, 2022

  3. HUT US, 141 respondenter, 2022