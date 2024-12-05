Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Til overlæbe, hage og kinder
Med spejl og LED-lys
Designed specifikt til kvinder til fjernelse af de fineste hår på overlæben, hagen, kinderne og kæbelinjen. Dette tilbehør til skønhedspleje tager fat så tæt på huden, at det fjerner både fine dun og mere stride hår. Som med andre metoder til fjernelse af hår vokser håret ikke ud igen i en tykkere, tættere og mørkere version
Det indbyggede spejl gør det nemt at bruge og hjælper dig med at få øje på alle hår. Til en dejlig glat hud, uanset hvor du befinder dig
Fuld cirkel-LED-lyset sikrer maksimal synlighed til at få øje på og effektivt fjerne selv de fineste hår
4.0
ud af 5
55
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Kajasmidova
05/12/2024
Danmark
Del af kampagnen
Fantastisk redskab til ansigtspleje!
Jeg blev positivt overrasket over dette produkt! Det er nemt at bruge, skånsomt mod huden og samtidig meget effektivt. Resultaterne er synlige med det samme, og huden efterlades glat og fin. Jeg værdsætter også det kompakte design, som gør det nemt at håndtere og opbevare. Jeg vil varmt anbefale det til alle, der søger en pålidelig ansigtshårfjerner! Det eneste, jeg kunne ønske mig, er nogle tips til hudpleje efter brug.
Fordele
Nem at bruge. Skånsom mod huden. Kompakt og praktisk design. Gode og hurtige resultater.
Ulemper
Mangler tips til hudpleje efter brug.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner
Lelecph
03/12/2024
Danmark
Del af kampagnen
Best for shaving face, WITHOUT razorbumbs
Jeg kan ikke være mere tilfreds. Jeg har i noget tid kæmpet med forøget hårvækst på ansigtet og hagen. Jeg har prøvet forskellige produkter som voksing, tweezers, ansigtet shaver mm. Med alle endte jeg med bumser efter bruge og indgroet hår. Men med denne ansigteshårfjerner får jeg ingen irritation eller bumser efter brug. Den er så praktisk og let at bruge, med integreret spejl. Den har også integreret lys som hjælper meget med at belyse håret på hagen. Jeg elsker at den er så kompakt at jeg smider den bare i tasken og kan have den med on the go. Det er også praktisk at den bruger batteri, så man ikke altid skal tænke over at oplade den. Alt i alt er det bare en fantastisk og kraftfuld maskine, til rimelige pris, der barbarer så tæt på huden som muligt.
Fordele
Kraftfuld maskine, batteri drevet, let og kompakt, lys og spejl integreret
Ulemper
No complaints
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansigtshårfjerner
Engblom
15/04/2024
Sverige
Del af kampagnen
Grym produkt!
Oerhört smidig produkt som även fungerar till att raka benen m.m (Min flickvän fick produkten och blev extremt glad) funkar grymt till ben & ansikte
Fordele
Smidig och mjuk. Gör inte alls ont
Ulemper
”Nollar inte håret” Tar nästan hela vägen ner men man blir inte lika len som med rakhyvel. Dock är den väldigt smidig att använda
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansiktshårborttagare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series BRR454/00 Ansiktshårborttagare
HUT US, 143 respondenter, 2022
HUT US, 58 respondenter, der bruger voks, 2022
HUT US, 141 respondenter, 2022