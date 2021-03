Aktiver filteret problemfrit med Click&go-systemet

Sådan en funktion kunne ikke være hurtigere at installere. Sæt blot dit AquaClean-filter i vandtanken på din superautomatiske Saeco-espressomaskine, aktivér det via brugergrænsefladen, og så er du klar til at nyde op til 5.000 rene kopper kaffe uden afkalkning*. Først efter 8 filterskift genaktiverer maskinen afkalkningsprocesalarmen. Maskiner, der er udstyret med AquaClean, har et klistermærke på vandtanken.