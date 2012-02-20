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Udgået
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.
Livets bedste øjeblikke kan komme på overraskende tidspunkter. Men med 3 sekunders foroptagelse kan du optage mere på video, selv hvis du trykker på knappen nogle sekunder for sent. Med 3 sekunders foroptagelse begynder dit -videokamera automatisk optagelsen tre sekunder før, du trykker på optageknappen. Med denne konstante buffer går du aldrig glip af noget på video igen.
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4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder
biwifa
24/03/2012
Danmark
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-videokamera
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-videokamera
14/01/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder