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Udgået

HD-videokamera

CAM102BU/00

4.2

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Se alle fordele

Genoplev minder i HD

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

3 sekunders foroptagelse indfanger øjeblikke, der overrasker dig

3 sekunders foroptagelse indfanger øjeblikke, der overrasker dig

Livets bedste øjeblikke kan komme på overraskende tidspunkter. Men med 3 sekunders foroptagelse kan du optage mere på video, selv hvis du trykker på knappen nogle sekunder for sent. Med 3 sekunders foroptagelse begynder dit -videokamera automatisk optagelsen tre sekunder før, du trykker på optageknappen. Med denne konstante buffer går du aldrig glip af noget på video igen.

Opløsning på op til 5 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Opløsning på op til 5 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-videokamera

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102BU HD-camcorder

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