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CRP728
Kaffekande
Denne kande opsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Grind & Brew-kaffemaskiner.
Grind & Brew
Sort
10 kopper
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
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