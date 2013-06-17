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Udgået

Mikromusiksystem

DCM2020/12

3.7

| (14) Anmeldelser

Slap af til skøn musik

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad på samme tid. Andre bærbare musikafspillere kan også sluttes til dette DCM2020/12-mikrolydsystem via direkte USB eller MP3 Link. Nyd din musik med kraftfuld lyd fra basreflekshøjttalere.

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Besat af lyd

Slap af til skøn musik

  • med 30-polet stik

  • til iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

14

Anmeldelser

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Sistema musicale micro

08/03/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Mini Stereoanlage

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