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Udgået
DCM2020/12
Slap af til skøn musik
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad på samme tid. Andre bærbare musikafspillere kan også sluttes til dette DCM2020/12-mikrolydsystem via direkte USB eller MP3 Link. Nyd din musik med kraftfuld lyd fra basreflekshøjttalere.
med 30-polet stik
til iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
3.7
ud af 5
14
Anmeldelser
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Sistema musicale micro
08/03/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2020 Mini Stereoanlage