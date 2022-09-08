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Udgået
DCM2260W/12
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-stik og 30-bens stik. Dette mikromusiksystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem, med 2-i-1 bordstander til fleksibel placering.
DualDock til iPod/iPhone
Skrivebord eller vægmontering
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
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