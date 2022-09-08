ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug

Udgået

Mikromusiksystem

DCM2260W/12

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-stik og 30-bens stik. Dette mikromusiksystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem, med 2-i-1 bordstander til fleksibel placering.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

  • DualDock til iPod/iPhone

  • Skrivebord eller vægmontering

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W maks.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.