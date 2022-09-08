Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.