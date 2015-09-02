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Udgået
DCM2260/12
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning og stik med 30 ben. Dette musiksystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem, med 2-i-1 bordstander til fleksibel placering.
DualDock til iPod/iPhone
Skrivebord eller vægmontering
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.
Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
2.7
ud af 5
10
Anmeldelser
lovephilips
02/09/2015
Nederland
Super fijn apparaat
Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Micromuzieksysteem
announo
16/04/2014
Italia
ottimo e super consigliato!
Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Sistema musicale micro
Ioane29
24/08/2017
France
Vite déçu
Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Microchaîne
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Microchaîne