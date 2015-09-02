ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto med produktoplysninger

Udgået

Mikromusiksystem

DCM2260/12

2.7

| (10) Anmeldelser

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning og stik med 30 ben. Dette musiksystem lyder fremragende, og som ekstra bonus pynter det i ethvert hjem, med 2-i-1 bordstander til fleksibel placering.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

  • DualDock til iPod/iPhone

  • Skrivebord eller vægmontering

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W maks.

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.

Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.7

ud af 5

10

Anmeldelser

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Microchaîne

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM2260 Microchaîne

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.