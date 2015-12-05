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Udgået
DCM278/12
Besat af lyd
Afspil din iPhone/iPod-musik i enestående lyd, mens du genoplader den med det slanke mikromusiksystem fra Philips. Det flade, kompakte design kan også monteres på væggen, så det passer til alle former for indretninger. Direkte USB giver yderligere afspilningsmuligheder.
dock til iPhone/iPod
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
3.9
ud af 5
14
Anmeldelser
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Élégante microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Élégante microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Élégante microchaîne
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM278 Micro Hi-Fi System