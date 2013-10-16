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Udgået

Mikromusiksystem

DCM3155/12

4.4

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

Dette Philips-mikrolydsystem er kompatibelt med iPhone 5's Lightning-stik og har wOOx-teknologi til kraftig baslyd. Det vinklede højttalerdesign giver en bred stereolyd, og enkeltblokdesignet passer ind i ethvert hjem.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 50 W maks., basmembran

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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4.4

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

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2

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

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23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Kraftbox

Erster Eindruck / Design: Das Mikrosystem DCM3155 ist kompakt und hochwertig verarbeitet. Besonders hervorzuheben ist das „besondere und edel wirkende“ Design in beige. Gerade die Farbe stellt die Anlage in ein besonderes Licht. Dockingschnittstelle Apple: Durch die Lightningschnittstelle lassen sich das iPhone 5, iPod Touch 5 oder iPod Nano 7 direkt (ohne Adapter) anschließen. In der Dockingstation wird neben der Wiedergabe auch das Gerät aufgeladen. Bedienung auch über die Fernbedienung möglich. Geräte mit dem alten 30-Pin Anschluss (IPhone 4s oder älter) lassen sich über den AUX-IN Eingang ebenfalls wiedergeben. Hier erfolgt jedoch keine Aufladung des Akkus. Alternative Anschlüsse: Neben dem AUX-In Eingang, der auch Geräte anderen Hersteller versorgt (Android Smartphone) können auch MP3 Massenspeicher über USB Schnittstelle wiedergegeben werden. Handhabung: Die Bedienung am Gerät oder auch per Fernbedienung ist sehr intuitiv, auch ohne Lesen der Anleitung können meine Kinder das Gerät bedienen. CD/CD-MP3 Wiedergabe: Perfekte Wiedergabe dieser Medien, auch selbst gebrannte CD werden mühelos erkannt. Kleiner Nachteil bei der CD Wiedergabe: Die Einlesezeit der CD dauert etwas länger. Wünschenswert wäre, dass die CD nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes wieder an der gleichen Stelle startet und nicht wieder von vorne startet. Radio mit RDS: Der UKW Empfang und Qualität ist sehr klar und rauschfrei, auch mit zusammengebundener Wurfantenne. Der automatische Sendersuchlauf hilft bei der Sendersuche. Nett: Uhr lässt sich automatisch über den Radiotext synchronisieren. Klang: Der Klang des Geräts ist für die Größenordnung außergewöhnlich gut, individuell kann die Klangfarbe über verschiedene Modi (Presets) beeinflusst werden. Weck / Sleepfunktion: Eine nette Zusatzfunktion bietet der Wecker, der mit einer CD-, USB-, Radio oder IPOD –IPHONE Wiedergabe sanft weckt (Lautstärke steigt langsam an und man fällt nicht gleich aus dem Bett). Nachteil: Im Standby Modus wird die Uhrzeit nicht im Display angezeigt – spart aber Strom!

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15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnetes Produkt

Dieses Produkt ist ein sehr gutes, nicht nur vom Design her, sondern auch von der Qualität. Das elegante und innovative Design fällt jedem Betrachter direkt ins Auge. Die Soudqualität ist ausgezeichnet egal ob per IPhone, CD oder USB-Stick. Das Radio läuft auch fantastisch in bester Empfangsqualität. Das Preisleistungsverhältnis ist ebenfalls optimal. Es gibt zwar nur einen Anschluss für das IPhone 5 und die neuere IPod Generation, aber trotzdem kann man über ein Audiokabel von einem MP3-Player oder einem IPhone der 4. oder 3. Generation sehr gute Musik wiedergeben. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der sowohl auf Qualität, Design und einen ordentlichen Preis Wert legt.

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