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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
Dette Philips-mikrolydsystem er kompatibelt med Lightning-stikket på iPhone 5 og iPad mini og har en aktiv subwoofer til kraftfuld bas. Det vinklede højttalerdesign giver en bred stereolyd, og enkeltblokdesignet passer ind i ethvert hjem.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
2.1-system, 80 W maks.
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Microchaîne