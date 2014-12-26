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Udgået

Mikromusiksystem

DCM3175/12

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

Dette Philips-mikrolydsystem er kompatibelt med Lightning-stikket på iPhone 5 og iPad mini og har en aktiv subwoofer til kraftfuld bas. Det vinklede højttalerdesign giver en bred stereolyd, og enkeltblokdesignet passer ind i ethvert hjem.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 2.1-system, 80 W maks.

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3175 Microchaîne

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.