Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DLC5206C/00
Førsteklasses skærmet USB-C til USB-C-kabel
Førsteklasses kabel på 1,8 m giver øget fleksibilitet ved opladning af USB-C-kompatible enheder
Synkroniser og oplad
2 m
Sort flettet ledning
Nogle gange skal du bruge et længere kabel til bedre adgang og ekstra komfort
Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug
Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.
Anmeldelser