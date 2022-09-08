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Udgået

USB-C til USB-C

DLC5206C/00

Førsteklasses skærmet USB-C til USB-C-kabel

Førsteklasses kabel på 1,8 m giver øget fleksibilitet ved opladning af USB-C-kompatible enheder

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Førsteklasses skærmet USB-C til USB-C-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 m

  • Sort flettet ledning

Ekstra langt kabel er praktisk og giver nem adgang

Nogle gange skal du bruge et længere kabel til bedre adgang og ekstra komfort

Stresstestet over 10.000 gange

Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug

Understøtter USB 3.0-dataoverførsel

Understøtter USB 3.0-højhastigheds 5 Gbps overførselshastighed.

Tekniske specifikationer

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