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Udgået

USB til mikro-USB-kabel

DLC5206U/00

Førsteklasses belagt USB-A til mikro-kabel

Fungerer sammen med din eksisterende USB-oplader til væg eller bil med USB-mikrostik. Det er et fantastisk ekstra kabel at have!

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Førsteklasses belagt USB-A til mikro-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 m

  • Sort flettet ledning

Fleksibelt og robust flettet kabeldesign

Understøtter USB 2.0-dataoverførsel

Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps

Ekstra langt kabel er praktisk og giver nem adgang

Nogle gange skal du bruge et længere kabel til bedre adgang og ekstra komfort

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