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Udgået
DLN1765/10
Smart etui med polstret konstruktion
For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.
til iPad 2
Det aftagelige indvendige etui kan stilles op i enten lodret eller vandret tilstand, så du får den mest alsidige håndfri visning.
Dette etui har en polstret hoveddel med plys designet specielt til at beskytte din enheds skrøbelige frontskærm.
Etuiets indvendige polstring er formet i raffinerede riller, så du har flere valgmuligheder mht. visningsvinkel.
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