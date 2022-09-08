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Udgået

Polstret klaprammeetui

DLN1765/10

Smart etui med polstret konstruktion

For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.

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som kan laves om til en to-vejs-holder

Smart etui med polstret konstruktion

  • til iPad 2

Skift mellem stående og liggende, så du får alsidig visning

Det aftagelige indvendige etui kan stilles op i enten lodret eller vandret tilstand, så du får den mest alsidige håndfri visning.

Polstret hoveddel beskytter frontskærmen

Dette etui har en polstret hoveddel med plys designet specielt til at beskytte din enheds skrøbelige frontskærm.

Formet til at muliggøre flere visningsvinkler

Etuiets indvendige polstring er formet i raffinerede riller, så du har flere valgmuligheder mht. visningsvinkel.

Tekniske specifikationer

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