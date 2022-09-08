Smart etui med polstret konstruktion

For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.