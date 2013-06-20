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Udgået

dockinghøjttaler med Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

Skabt til rejser

DS7530/12-højttaleren er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen letvægter, når det drejer sig om ydelse. Den er designet til rejser og leverer overraskende kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, og den er praktisk og nem at bruge med trådløs streaming.

Se alle fordele

med denne dockinghøjttaler

Skabt til rejser

  • til iPod/iPhone

  • Batteri/vekselstrøm

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

16

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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