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Udgået
Skabt til rejser
DS7530/12-højttaleren er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen letvægter, når det drejer sig om ydelse. Den er designet til rejser og leverer overraskende kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, og den er praktisk og nem at bruge med trådløs streaming.
til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm
wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
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4.1
ud af 5
16
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Theofilus
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
er8e5utjgg9ierp
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
ElBambino
16/03/2013
Nederland
Bekræftet køber
Top product!
Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®