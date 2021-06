Problemfri djay 2-app-integration

Dock din iPad med Algoriddms djay 2 iPad-app for at gøre brug af mixeren på din iPad lige så nemt som på pladespillere. Brug store scratch-hjul, crossfadere og pladespillerkontroller til at skabe et mix ud fra sangene i din iPads musikbibliotek, eller lad Automix-tilstanden gøre alt det hårde arbejde. Algoriddms djay 2-app er intuitiv at bruge og har avancerede multi-touch-mixefunktioner, der gør det nemt at mixe, både for begyndere og professionelle.