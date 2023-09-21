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30 dages fortrydelsesret
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Udgået
2400 W effekt
40 g/min, konstant damp
160 g dampskud
SteamGlide Plus
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Vores særlige SteamGlide Plus-strygesål glider ubesværet hen over alle tekstiler. Den er også slip-let, ridsefast og nem at rengøre.
Vores drypstop-system gør det nemt og sikkert at stryge sarte stoffer ved lave temperaturer. Der er ingen grund til at bekymre dig om vanddråber, der giver pletter.
4.6
ud af 5
47
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Hardy451
21/09/2023
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr gutes Gerät
Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
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Tayyab822
13/04/2021
Deutschland
erstaunliche Performance
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.
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Keeperchen
10/04/2021
Deutschland
Philips medarbejder
Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.
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Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål