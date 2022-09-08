Bygget til holde i mange år

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide Plus-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.