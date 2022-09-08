Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DST5040/80
2600 W effekt
45 g/min, konstant damp
200 g dampskud
SteamGlide Plus
Automatisk sikkerhedsafbryder
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Vores særlige SteamGlide Plus-strygesål glider ubesværet hen over alle tekstiler. Den er også slip-let, ridsefast og nem at rengøre.
Vores drypstop-system gør det nemt og sikkert at stryge sarte stoffer ved lave temperaturer. Der er ingen grund til at bekymre dig om vanddråber, der giver pletter.
Anmeldelser
Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål