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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST6120/20
45 g/min damp + 190 g boost fjerner genstridige folder
Drip-Stop-teknologi forhindrer vandlækage
OptimalTEMP - ingen forbrændinger på strygbare stoffer
SteamGlide Plus-strygesål for jævn glideevne
300 ml tank + automatisk slukning for sikkerhed
Med en kontinuerlig dampudledning på 45 g/min kan du fjerne folder hurtigere og mere effektivt.
Dampskuddet giver ekstra kraft til at tackle genstridige folder i tykkere stoffer og leverer op til 190 g damp for mere effektiv strygning.
Én optimal temperaturindstilling til alle strygbare stoffer. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig forårsager forbrændinger på strygbare stoffer, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til kashmir sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at vente på temperaturjustering eller forsortering af tøj
Anmeldelser
testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid