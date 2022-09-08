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  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer

Philips 6000-serie dampstrygejernHigh end irons

DST6120/20

Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
Oplev enestående ydeevne og sikkerhed med Philips 6000-serie strygejern, designet til alle strygbare stoffer. Det tilbyder 45 g/min kontinuerlig damp og et kraftfuldt dampskud på 190 g, som muliggør ubesværet strygning uden risiko for forbrændinger.
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100 % sikker, selv på sarte stoffer.

Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer

  • 45 g/min damp + 190 g boost fjerner genstridige folder

  • Drip-Stop-teknologi forhindrer vandlækage

  • OptimalTEMP - ingen forbrændinger på strygbare stoffer

  • SteamGlide Plus-strygesål for jævn glideevne

  • 300 ml tank + automatisk slukning for sikkerhed

Leverer op til 45 g/min damp for at fjerne folder hurtigere.

Leverer op til 45 g/min damp for at fjerne folder hurtigere.

Med en kontinuerlig dampudledning på 45 g/min kan du fjerne folder hurtigere og mere effektivt.

Fjerner genstridige folder med det kraftfulde dampskud på 190 g

Fjerner genstridige folder med det kraftfulde dampskud på 190 g

Dampskuddet giver ekstra kraft til at tackle genstridige folder i tykkere stoffer og leverer op til 190 g damp for mere effektiv strygning.

Én perfekt temperatur til alle stoffer med OptimalTEMP

Én perfekt temperatur til alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturindstilling til alle strygbare stoffer. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig forårsager forbrændinger på strygbare stoffer, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til kashmir sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at vente på temperaturjustering eller forsortering af tøj

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid