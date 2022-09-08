Én perfekt temperatur til alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturindstilling til alle strygbare stoffer. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig forårsager forbrændinger på strygbare stoffer, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til kashmir sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at vente på temperaturjustering eller forsortering af tøj