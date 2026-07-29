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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST6130/40
50 g/min damp + 220 g boost fjerner genstridige folder
Drip-Stop-teknologi forhindrer vandlækage
OptimalTEMP - ingen forbrændinger på strygbare stoffer
SteamGlide Plus-strygesål for glat glidning
300 ml tank + automatisk slukning for sikkerhed
Med en kontinuerlig dampudledning på 50 g/min kan du fjerne folder hurtigere og mere effektivt.
Dampskuddet giver ekstra kraft til at tackle genstridige folder i tykkere stoffer og leverer op til 220 g damp for mere effektiv strygning.
Én optimal temperaturindstilling til alle strygbare stoffer. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig forårsager forbrændinger på strygbare stoffer, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til kashmir sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at vente på temperaturjustering eller forsortering af tøj
4.8
ud af 5
13
Anmeldelser
JuliethKristineN
29/07/2026
Norge
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Effektiv og veldig enkelt å bruke
Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
SasaK
23/07/2026
Norge
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Veldig godt!
Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
SannaJ
19/07/2026
Norge
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Brukervennlig
Veldig fornøyd. Varmer opp veldig kjapt. Deilig og ikke trenge å tenke på temperaturinnstillinger da strykejernet anpassar seg forskjellige tekstiler. Dampfunksjonen er kraftig og fungerer veldig bra! Veldig brukervennlig! Anbefales!!
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid