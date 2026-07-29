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  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
  • Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer

Philips 6000-serie dampstrygejernHigh end irons

DST6130/40

4.8
| (13) Anmeldelser
Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer
Oplev enestående ydeevne og sikkerhed med Philips 6000-serie strygejern, designet til alle strygbare stoffer. Det leverer 50 g/min kontinuerlig damp og et kraftfuldt dampskud på 220 g, hvilket gør strygning nem uden risiko for forbrændinger.
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100 % sikkert, selv på sarte stoffer.

Fantastiske resultater og sikkerhed på alle strygbare stoffer

  • 50 g/min damp + 220 g boost fjerner genstridige folder

  • Drip-Stop-teknologi forhindrer vandlækage

  • OptimalTEMP - ingen forbrændinger på strygbare stoffer

  • SteamGlide Plus-strygesål for glat glidning

  • 300 ml tank + automatisk slukning for sikkerhed

Leverer op til 50 g/min damp for at fjerne folder hurtigere.

Leverer op til 50 g/min damp for at fjerne folder hurtigere.

Med en kontinuerlig dampudledning på 50 g/min kan du fjerne folder hurtigere og mere effektivt.

Fjerner genstridige folder med det kraftfulde dampskud på 220 g

Fjerner genstridige folder med det kraftfulde dampskud på 220 g

Dampskuddet giver ekstra kraft til at tackle genstridige folder i tykkere stoffer og leverer op til 220 g damp for mere effektiv strygning.

Én perfekt temperatur til alle stoffer med OptimalTEMP

Én perfekt temperatur til alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturindstilling til alle strygbare stoffer. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig forårsager forbrændinger på strygbare stoffer, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til kashmir sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at vente på temperaturjustering eller forsortering af tøj

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

13

Anmeldelser

3
2
1

29/07/2026

Norge

Norge

Effektiv og veldig enkelt å bruke

Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

23/07/2026

Norge

Norge

Veldig godt!

Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

19/07/2026

Norge

Norge

Brukervennlig

Veldig fornøyd. Varmer opp veldig kjapt. Deilig og ikke trenge å tenke på temperaturinnstillinger da strykejernet anpassar seg forskjellige tekstiler. Dampfunksjonen er kraftig og fungerer veldig bra! Veldig brukervennlig! Anbefales!!

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid