LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i

Philips' patentanmeldte LivingSound udvider lyttepositionen betydeligt (den ideelle lytteposition i rummet), så man virkelig kan fordybe sig i musik i et større område. LivingSound kombinerer flere lydprocesser for at genskabe den fylde og rumklang, der ofte går tabt i et kompakt stereoanlæg. Effekten er et større effektivt lytteareal end forventet, og musikken fordeles flot og jævnt rundt i rummet. Det betyder, at musikoplevelsen ikke længere er begrænset til et lille område. Nu kan du nyde optimal stereolyd på et større område.