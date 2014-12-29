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Udgået
DTM5096/12
Imponerende lydkunst
Lyt til din musik via trådløs Bluetooth®-streaming i høj kvalitet, CD-afspilning, mulighed for tilslutning af iPod, iPad og iPhone via DualDock og tilslutning af en enhed via AUX-indgangen. Dette alsidige 3.1-system er alt, du behøver, for at få en kraftfuld lyd.
Bluetooth®
Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 200 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
3.4
ud af 5
22
Anmeldelser
HUHH
29/12/2014
Deutschland
Klasse - bin begeistert
Ich habe das Gerät für meine Eltern gekauft. Und ich bin begeistert. Ein toller Sound. Zwar nutzen meine Eltern nicht die Docking Funktion, aber dafür habe ich es auch nicht gekauft, sondern wegen CD und Radio. Da das Gerät ohne zusätzliche Boxen auskommt und einfach stylisch aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Der Klang ist spitze. Die mitgelieferte Kurzanleitung stiftet allerdings mehr Verwirrung als Aufklärung. Gut, dass man im Internet eine ausführliche Anleitung herunterladen kann.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Docking-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Docking-Soundsystem
Cafe20
19/06/2019
France
Un produit vraiment top
Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Station d'accueil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Station d'accueil
mgbr
01/10/2016
France
Excellent quand ça fonctionnait!
Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Station d'accueil
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM5096 Station d'accueil