Op til 5.000 kopper* uden afkalkning takket være AquaClean

Philips patenterede vandfilter AquaClean sørger for, at du får mest muligt ud af din espressomaskine. Hvis du skifter filter, når maskinen beder om det, får du klart, rent vand uden at behøve at afkalke maskinen før efter 5.000 kopper. Desuden deaktiveres afkalkningsalarmen automatisk, når AquaClean er i brug.