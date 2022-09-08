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Udgået

SSD

FM25SS050P/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 256 GB

  • Solid State Drive

Fuld filsynkronisering mellem PC og UFD

Ved hjælp af filsynkronisering af alle filer på din PC kan du åbne og arbejde med dine dokumenter med bare et par knaptryk, uanset hvor du befinder dig.

Alle filer komprimeres automatisk for at spare plads

Spar lagringsplads ved hjælp af automatisk komprimering af alle de filer, du gemmer på dit USB-flashdrev

Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

Tekniske specifikationer

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