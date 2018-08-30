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Udgået

Mini-hi-fi-system

FX25/12

4

| (30) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

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Kompatibel med MP3-CD

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Få glæde af MP3/WMA-musik direkte fra dine bærbare USB-enheder

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4.0

ud af 5

30

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

19/05/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound

Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem

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