Calc Clean-skyder til nem fjernelse af kalk fra strygejernet

Dette dampstrygejern kan benyttes med almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt, bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang om måneden, når du bruger almindeligt vand fra hanen.