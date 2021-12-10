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Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1751/80

4.7
| (94) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt

1 pris

Nemt og effektivt
Med EasySpeed-strygejern kan du stryge nemt og effektivt med masser af damp til at fjerne drilske folder, keramisk strygesål, der glider let på alle stoffer, Calc Clean for holdbar ydeevne.
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4 dampindstillinger for bedre strygeresultater

Nemt og effektivt

  • Dampskud på op til 100 g

  • Keramisk strygesål

  • Drypstop

220 ml vandtank giver strygning i længere tid

220 ml vandtank giver strygning i længere tid

Færre påfyldninger med den ekstra store 220 ml vandtank, så du kan stryge mere tøj på én opfyldning.

Calc-Clean-skyder for holdbar ydelse

Calc-Clean-skyder for holdbar ydelse

Dette dampstrygejern kan benyttes med almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt, bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang om måneden, når du bruger almindeligt vand fra hanen.

fjerner hurtigt folder

Konstant damp på op til 15 g/min fjerner effektivt folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

94

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

3
2

10/12/2021

Portugal

Portugal

Prático e fácil de usar

É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.

Fordele

Leve, prático, fácil de utilizar

Ulemper

Reservatório de água poderia ser maior

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

08/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro perfeito

O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.

Fordele

Simplicidade

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

07/12/2021

Portugal

Portugal

Philips medarbejder

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.

Fordele

Super prático e fácil de usar

Ulemper

Nenhuma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

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