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GC213/50
Ultimativ bekvemmelighed: Ingen opsætning, intet besvær
Strygejernslignende resultater, uden det store udstyr
Én drejning, 2 funktioner, ubegrænset frihed
Roterende hoved til præcision eller hastighed - dit stof, dit valg
Kompakt, elegant design: passer smukt ind i ethvert hjem
Kraftig nok til hele strygesessioner, men klar på få sekunder til en sidste øjebliks opfriskning - den kompakte Philips OneTurn gør tøjpleje ubesværet. Ingen opsætning, ingen ventetid - kun sprøde, rynkefri resultater, når du har brug for det. Designet til hastighed og fleksibilitet, leveres den med en praktisk StyleMat, der lader dig stryge eller dampe hvor som helst - på et bord, en seng eller en bordplade - mens overflader beskyttes.
Oplev fuld strygekraft uden det omfangsrige ved et traditionelt dampstrygejern. Vores innovative teknologi leverer kraftig, konsistent damp med garanti mod lækage* for sprøde, strygejernslignende resultater på alle stoffer - fra sarte silkestoffer til strukturerede bomuldsstoffer.
Sprød strygning og skånsom dampning i én letvægtsanordning. Skift problemfrit mellem vandret strygning til strukturerede stykker og lodret dampning til sarte beklædningsgenstande med én drejning. Konstant dampudledning (45 g/min) i enhver vinkel sikrer fejlfrie resultater.
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
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Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
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ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
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Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
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PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
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Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
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Ved typisk husholdningsbrug. Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for optimal ydeevne. Periodisk skylning er påkrævet
Sammenlignet med Philips dampstrygejern med en gennemsnitsvægt på 2 kg og en opvarmningstid på ca. 2 minutter
Det anbefales at bruge skyllefunktionen efter hver måneds brug for at opretholde god dampydelse. Hvis du bor i et område med hårdt vand, bør du bruge funktionen oftere
Baseret på damprate, sammenlignet med Philips dampstrygejern (PC Powerlife) i standardtilstand
1800W ved 240V