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  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet
  • Strygejernslignende resultater uden besværet

Hybrid strygejern og damperOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Anmeldelser
Strygejernslignende resultater uden besværet
Philips OneTurn hybrid strygejern/damper leverer kraftfuld, præcis ydeevne med ultimativ bekvemmelighed - intet strygebræt, ingen ventetid, ingen lækager*. Nyd skarpe, strygejernslignende resultater dobbelt så hurtigt, i én elegant, brugervenlig løsning.**
Se alle fordele

Innovativ teknologi: glatte resultater, 2x hurtigere**

Strygejernslignende resultater uden besværet

  • Ultimativ bekvemmelighed: Ingen opsætning, intet besvær

  • Strygejernslignende resultater uden det store udstyr

  • En drejning, 2 funktioner, ubegrænset frihed

  • Roterende hoved til præcision eller hastighed - dit stof, dit valg

  • Kompakt, elegant design: passer smukt ind i ethvert hjem

Klar til brug på sekunder: intet strygebræt, ingen ventetid, intet besvær.

Klar til brug på sekunder: intet strygebræt, ingen ventetid, intet besvær.

Kraftig nok til hele strygeopgaver, men klar på sekunder til hurtige opfriskninger - den kompakte Philips OneTurn gør tøjpleje ubesværet. Ingen opsætning, ingen ventetid - kun sprøde, rynkefri resultater, når du har brug for det. Med den bløde strygebræt forvandler OneTurn enhver overflade til en strygestation og giver dig strukturerede resultater uden besværet med et traditionelt strygebræt - dit rum, dine regler.

Resultater som med et strygejern, uden størrelsen

Resultater som med et strygejern, uden størrelsen

Oplev fuld strygekraft uden et traditionelt strygejerns størrelse. Vores innovative teknologi leverer kraftig, ensartet damp med garanti mod dryp* for sprøde, strygejernsagtige resultater på alle stoffer - fra sarte silkestoffer til strukturerede bomuldsmaterialer.

Fra strygejern til damper med én drejning

Fra strygejern til damper med én drejning

Skarp strygning og skånsom dampning i én letvægtsløsning. Skift problemfrit mellem vandret strygning til strukturerede stykker og lodret dampning til sarte beklædningsgenstande med én drejning. Ensartet dampudledning (45 g/min) i enhver vinkel sikrer perfekte resultater.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Denne anmeldelse blev foretaget for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Denne anmeldelse blev foretaget for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Til almindelig husholdningsbrug. Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for optimal ydeevne. Periodisk skylning er påkrævet

  2. Sammenlignet med Philips dampstrygejern med en gennemsnitsvægt på 2 kg og en opvarmningstid på ca. 2 minutter

  3. Det anbefales at bruge skyllefunktionen efter hver måneds brug for at opretholde god dampydeevne. Hvis du bor i et område med hårdt vand, bør du bruge funktionen oftere

  4. Baseret på dampmængde, sammenlignet med Philips dampstrygejern (PC Powerlife) i standardtilstand

  5. 1800W ved 240V