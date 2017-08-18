Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Nyistandsatte
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
2400 W
45 g/min, konstant damp
Dampskud på 170 g
SteamGlide-strygesål
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
4.3
ud af 5
177
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Millanw
18/08/2017
Sverige
Funkar på alla material
Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
JuliaP
17/08/2017
Sverige
Så smidigt med bra funktioner!
Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
PetraA
16/08/2017
Sverige
Strykjärn att lita på
Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål