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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år

Nyistandsatte

PowerLifeDampstrygejern

GC2998/80R1

4.3
| (177) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.
Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Bygget til holde i mange år

  • 2400 W

  • 45 g/min, konstant damp

  • Dampskud på 170 g

  • SteamGlide-strygesål

2400 W til hurtig opvarmning

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Dampskud på op til 170 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 170 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Konstant damp på op til 45 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 45 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

177

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

18/08/2017

Sverige

Sverige

Funkar på alla material

Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

17/08/2017

Sverige

Sverige

Så smidigt med bra funktioner!

Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

16/08/2017

Sverige

Sverige

Strykjärn att lita på

Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål