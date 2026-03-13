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Azur Azur Pro Dampstrygejern
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GC4909/60
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4909/60 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Azur 7500 & Azur Steam IronKalksamlerenhed til dit produkt
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Indikatoren for strygejernet er klar på Philips-strygejernet blinker
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke