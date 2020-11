Stor vandtank, der giver længere brugstid

Vandtanken har en kapacitet på 2 liter, så du opnår op til 2 timers kontinuerlig brug uden behov for opfyldning af tanken. Den er også gennemsigtig, så du kan nemt kan få en 360° visning af tanken og se, hvor meget vand du har tilbage til at skabe et effektivt damptryk. Dampstationen har et stort påfyldningshul, der gør det nemt at påfylde vandtanken under hanen, eller du kan når som helst bruge en kande eller flaske under strygningen