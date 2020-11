Stor og fuldt synlig 2,5 vandtank

Den ekstra store vandtank på 2,5 l sørger for, at du kan stryge i op til 3 timer uden at genopfylde. Det gør strygningen hurtigere og lettere. Takket være den transparente vandtank kan du se vandniveauet fra alle vinkler og dermed være sikker på, at du har vand nok til effektivt at stryge dine tekstiler med damp.