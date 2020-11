Dejligt, nemt ristet brød

Nyd dejlig toast med denne kompakte Philips brødrister. Er udstyret med to brede brødholdere til brød af forskellige størrelser, en aftagelig krummebakke for nem rengøring, centrering af brødet for jævn brødristning, syv toast-indstillinger og optøningsfunktion. Se alle fordelene