Jævnt gyldenbrunt ristet brød hver dag

Nyd lækkert brød gang på gang med denne kompakte brødrister. Den har to store brødholdere, brødholdere med variabel bredde for jævn ristning og variabel bruningsindstilling, så du får brødet, som du vil have det. Udtagelig krummebakke gør den nem at rengøre. Se alle fordelene