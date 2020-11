Til opbevaring af vand i din SENSEO®

En vandbeholder skal rengøres regelmæssigt. Når den rengøres, vil du være glad for at have denne ekstra beholder til din SENSEO®-kaffemaskine, så du aldrig går glip af en kop kaffe. Beholderen indeholder 1,2 liter - nok til otte kopper kaffe. Se alle fordelene