Manuel justering af tid og temperatur

Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til ca. 200 grader Celsius. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!