Den originale AirFryer med 7 gange hurtigere luftstrøm*

Philips AirFryer kombinerer et "søstjernedesign" i bunden med hurtigt-opvarmet cirkulerende luft, hvilket resulterer i optimal varmefordeling. Denne unikke kombination gør det muligt for din AirFryer at tilberede en række fødevarer til et lækkert, sprødt resultat med lidt eller ingen olie.