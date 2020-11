Den sundere måde at friturestege på*

Philips Airfryer anvender varmluft for at tilberede dine yndlingsretter på en sundere måde med kun lidt eller slet ingen tilsat olie. Den nye Twin TurboStar-teknik er udviklet for at reducere mængden af mættet fedt, som naturligt frigøres fra ingredienserne under tilberedningen. Overskuddet af fedt, som ellers ville være havnet i din mave, opfanges af fedtreduceringsfunktionen, så du kan nyde et sprødt, friturestegt resultat med færre kalorier. Se alle fordelene