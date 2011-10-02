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Udgået
Aldrig har glat hår været så nemt
Tag kontrollen med SalonStyle & Control-glattejern. Avancerede keramiske turmalinplader og en professionel styling temperatur på 230ºC giver dig det, der skal til for at lave smukke skinnende, glatte frisurer.
Praktisk ledning med kugleledsteknologi roterer ledningen, så du undgår sammenfiltrede ledninger.
Justerbare varmeindstillinger gør det muligt hurtigt at ændre stylingtemperaturen fra lav til høj. Dermed kan du vælge den perfekte temperatur afhængigt af hårtype og behov, så du altid kan opnå et glat stylingresultat.
Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med en auto-sluk-funktion. Denne funktion er designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet efterlades, mens det er tændt, vil det automatisk slukke efter 60 min.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4686/07 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4686/07 Straightener
Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo
sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur