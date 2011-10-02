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Udgået

Glattejern

HP4686/22

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Aldrig har glat hår været så nemt

Tag kontrollen med SalonStyle & Control-glattejern. Avancerede keramiske turmalinplader og en professionel styling temperatur på 230ºC giver dig det, der skal til for at lave smukke skinnende, glatte frisurer.

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SalonStyle & Control-glattejern

Aldrig har glat hår været så nemt

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Praktisk ledning med kugleledsteknologi roterer ledningen, så du undgår sammenfiltrede ledninger.

Justerbare varmeindstillinger sikrer et glat resultat for alle hårtyper

Justerbare varmeindstillinger gør det muligt hurtigt at ændre stylingtemperaturen fra lav til høj. Dermed kan du vælge den perfekte temperatur afhængigt af hårtype og behov, så du altid kan opnå et glat stylingresultat.

Automatisk slukning efter 60 minutter

Automatisk slukning efter 60 minutter

Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med en auto-sluk-funktion. Denne funktion er designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet efterlades, mens det er tændt, vil det automatisk slukke efter 60 min.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4686/07 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4686/07 Straightener

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur

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