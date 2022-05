Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Ionisk behandling gør det muligt at tørre håret uden at gøre det statisk. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er et glat, smukt skinnende hår uden krus.