Lav nemt hjemmelavede delikatesser

Med denne Philips-mikser med holder, skål og rystesi bliver det nemt at lave lækre hjemmebagte kager, tærter og brød. Den kraftige motor på 200 W med 3 hastigheder, piskeris og dejkroge gør det både sjovt og let at blande. Se alle fordelene